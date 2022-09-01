Киев, 2 сентября, 2022, 00:51 — ИА Регнум. Указы, касающиеся участия киевской делегации в трёхсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе отменил Владимир Зеленский. Документ опубликован 1 сентября на сайте политика.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

Этим указом отменяется действие сразу шести указов 2020–2021 годов о работе киевской делегации в контактной группе. Трёхсторонняя контактная группа была сформирована летом 2014 года, в неё входили представители Киева, Москвы и ОБСЕ.

Целью трёхсторонней контактной группы было оперативное решение вопросов, требующих взаимодействия между сторонами конфликта на востоке б. УССР. Благодаря работе контактной группы стало возможным проведение переговоров в так называемом нормандском формате.