Амстердам, , 00:27 — REGNUM Судно Petrel S, которое должно было доставить в Нидерланды 18,5 тысячи тонн подсолнечного жмыха из порта Черноморск (б. УССР), прибыло пункт назначения — нидерландскую столицу Амстердам. Об этом сообщается на сайте отслеживания маршрутов MarineTraffic.

Жмых Александр Погожев © ИА REGNUM

По сведениям портала, корабль пришвартовался в порту 1 сентября в 20:07 по времени UTC (23:07 мск). Petrel S вышел из Черноморска 17 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее порта Текирдаг в Турции достиг танкер Oris Sofi, который доставил груз растительного масла с территории б. УССР.

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