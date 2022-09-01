Амстердам, 2 сентября, 2022, 00:27 — ИА Регнум. Судно Petrel S, которое должно было доставить в Нидерланды 18,5 тысячи тонн подсолнечного жмыха из порта Черноморск (б. УССР), прибыло в пункт назначения — нидерландскую столицу Амстердам. Об этом сообщается на сайте отслеживания маршрутов MarineTraffic.

Александр Погожев ИА REGNUM Жмых

По сведениям портала, корабль пришвартовался в порту 1 сентября в 20:07 по времени UTC (23:07 мск). Petrel S вышел из Черноморска 17 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее порта Текирдаг в Турции достиг танкер Oris Sofi, который доставил груз растительного масла с территории б. УССР.