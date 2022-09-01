Бишкек, 2 сентября, 2022, 00:14 — ИА Регнум. За первое полугодие 2022 года государственная компания «Кыргызалтын» продала 12 тонн золота за $700 млн (42 млрд 166 млн рублей), передаёт Kaktus. media.

Золото

Представители госпредприятия отказались предоставить информацию о покупателях золота, добытого на местных месторождениях.

Они заявили, что эти данные «являются коммерческой тайной и не подлежат разглашению», сославшись при этом на соответствующий закон и на условия договоров, заключенных с покупателями.

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