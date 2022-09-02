2 сентября 2022 | Время чтения 3 мин

Тимур Кондратьев, , 08:02 — REGNUM Заявление постоянного представителя России при Организации Объединённых Наций (ООН) Василия Небензи о том, что американские власти сорвали участие министра внутренних дел Российской Федерации Владимира Колокольцева в саммите глав МВД в ООН, не выдав делегации визы, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 2 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

ООН (Крокодил 1951 07)

Небензя указал, что делегатам встречи банально не предоставили визы, из-за чего участие российской стороны в саммите ООН было сорвано. По мнению постпреда РФ, таким образом Соединённые Штаты Америки в очередной раз нарушили свои обязательства по соглашению о центральных учреждениях Организации Объединённых Наций.

Спорить с утверждением российского дипломата сложно. ООН — организация, полноправным членом которой является Российская Федерация. Но расположена штаб-квартира этой структуры на территории США. В связи с этим Америка по всей логике вещей и согласно здравому смыслу обязана предоставлять российским делегациям визы в целях посещения мероприятий в стенах ООН, тем более госслужащим уровня министров.

Василий Небензя Council.gov.ru

«А что вообще России делать в ООН, если она на деле не исполняет устав ООН и не работает в интересах прочих международных норм?» — задаётся вопросом Роман Х.

Многие пользователи не стали переживать по поводу сорванной поездки министра иностранных дел России, а нашли в таком подлом поступке американской стороны позитивные стороны. Граждане считают, что ООН ничего уже толком в мире не решает, а деньги, которые могли бы быть потрачены на перелёт в Северную Америку, теперь можно использовать на куда более полезные вещи.

«Зато сколько денег стране сэкономили! Перелёты нынче дорогостоящие. А толку от такой поездки всё равно было бы ноль», — уверен Сергей К.

«Зачем в эту американскую карманную организацию под названием ООН вообще ехать? От них толку нет. Что им Штаты скажут, то и делают. Остальных они не видят не слышат», — указывает Дмитрий Ф.

Карикатуры на ООН в журнале «Крокодил», 1951—1952 г Propagandahistory.ru

Некоторые комментаторы считают, что пора мировому сообществу задуматься о переносе Организации Объединённых Наций с территории Америки на более спокойный и менее проблемный клочок земли.

«Вот уроды! США реально, видимо, считают ООН своей собственностью. Пришло время навести порядки. Надо проводить Совбезы этой конторы во всех странах, избирать на определённый срок государство и там, к примеру, пять лет заседать. А затем куда-то ещё переносить», — предлагает Любовь К.

«Пора поднимать вопрос о переносе офиса ООН в другое государство, где у власти вменяемое руководство, а не русофобы и кандидаты в психбольницу!» — пишет Владимир М.

Нашлись и те, кто призвали российскую сторону активнее освещать преступления США, чтобы Россия из раза в раз не оказывалась грушей для битья американской внешней политики.

«Такие вещи, конечно же, обидные, но они в то же время и бессмысленные для нас, ведь подобные хамские действия США можно было бы показать всему миру, обратиться в суды, наложить санкции на Белый дом и прочий информационный повод создавать. Чтобы таким образом нанести ответный ущерб американцам. А пока что нас бьют, и все видят, что нас только и делают, что бьют. Вот это неправильно», — поделился своим мнением Алексей Ф.

Напомним, 1 сентября постоянный представитель России при Организации Объединённых Наций (ООН) Василий Небензя заявил о том, что американские власти сорвали участие министра внутренних дел Российской Федерации Владимира Колокольцева в саммите глав МВД в ООН, не выдав делегации визы.