Бишкек, , 00:00 — REGNUM Премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров принял участие в церемонии открытия в 20 местных вузах «бизнес-инкубаторов», созданных для развития креативной экономики и создания молодёжных стартапов. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Киргизия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Высокопоставленный чиновник заявил, что опыт передовых стран показал, что главный ресурс государства — предприимчивая и талантливая молодежь с интересными идеями.

«В нашей стране рынок стартапов только развивается. Согласно теории Силиконовой долины, только 10% стартапов добиваются успеха. Поэтому, чтобы иметь реальное влияние на развитие национальной экономики, в нашей стране ежегодно должны развиваться десятки тысяч стартапов, а на рынке должна быть открытая конкуренция бизнес-идей», — сказал он.

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Также Жапаров отметил, что в рамках программы «Студенческий стартап» будут отбираться проекты в таких сферах, как информационные и цифровые технологии, медицина, здравоохранение и медицинские технологии, химические технологии, интеллектуальные производственные технологии, биотехнологии, ресурсосберегающая энергия, сельскохозяйственные технологии, зелёная экономика и креативная индустрия.

«Будут отобраны самые сильные проекты для дальнейшего финансирования со стороны государства. Мы верим, что стартапы приведут к массовому запуску технологических организаций и будут способствовать внедрению инновационных решений в различных отраслях экономики», — подытожил глава правительства.

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