Сербия, 2 сентября, 2022, 00:14 — ИА Регнум. Достигнутые между Белградом и Приштиной договоренности, касающиеся условий использования личных документов, выданных Сербией на территории Косово и Метохии, не обеспечили косовским сербам полную свободу передвижения. Об этом говорится в репортаже, который 1 сентября опубликовал лидер объединения граждан «Српски опстанак» («Сербская борьба за выживание») Александр Арсениевич.

Julian Nyča Граница Сербии и Косово

Арсениевич попытался попасть из Косово на территорию Северной Македонии через КПП в городе Дженерал-Янкович. Его не пустили полицейские сепаратистского Косово, так как его удостоверение было выдано в Северной Митровице МВД Сербии.

«С этим удостоверением личности я не смог пройти КПП. Как мне сказали, если бы у меня были сербские документы, выданные на территории Центральной Сербии, если бы я их получал в городах Рашка, Кралево или в каком-то другом городе, я мог бы перейти в Северную Македонию», — рассказал Арсениевич.

Арсениевич пришел к выводам, что договоренность, которая должна была обеспечить косовским сербам свободу передвижения, не соблюдается ни одной из сторон и что ситуация не такая, какой ее показывают СМИ.

Напомним, что с 1 сентября на административной линии между Центральной Сербией и сепаратистским Косово началось применение устной договоренности о свободе передвижения. Предполагается, что сербская сторона при пересечении административной линии уже не выдает гражданам с косовскими документами дополнительные удостоверения, в то время как албанская сторона не требует от сербов, пересекающих административную линию, оформлять дополнительные документы для въезда или выезда в Косово и Метохию.