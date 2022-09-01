Йошкар-Ола, , 23:48 — REGNUM В полицию Йошкар-Олы поступило заявление от 33-летнего местного жителя, который сообщил о краже крупной суммы. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Марий Эл.

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Мужчина рассказал, что на одном из интернет-сайтов нашел информацию об инвестиционной деятельности. Затем по одному из мессенджеров с ним связался якобы финансовый аналитик, который подробно рассказал о заработке на инвестплатформе. Житель Йошкар-Олы изучил договор и начала переводить деньги на указанные «финансовым аналитиком» счета.

В течение трех недель он перевел около 2,7 млн рублей. После нескольких неудачных попыток вывода средств со счета он понял, что стал жертвой мошенников.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст.159 УК РФ («Мошенничество»).

Как сообщало ИА REGNUM, в Заволжском районе Ульяновска местная жительница осталась без денег и квартиры, желая заработать на брокерской платформе и попавшись на уловки мошенников. В середине июля 2022 года 59-летняя потерпевшая решила заработать, подыскав в интернете брокерский сайт и связавшись по указанному телефону. В ведомстве отмечают, что с горожанкой стал работать «персональный менеджер», убедив её продать квартиру и взять кредит, а полученные 2,278 млн рублей перевести на продиктованные реквизиты.

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