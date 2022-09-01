Рим, 1 сентября, 2022, 23:47 — ИА Регнум. Лидер итальянской политической партии «Вперёд, Италия», бывший глава правительства Сильвио Берлускони завёл собственный аккаунт в социальной сети TikTok.

European People’s Party Сильвио Берлускони

В первом опубликованном ролике политик обратился к тем, кто значительно моложе его.

«Здесь вас, ребята, более пяти миллионов, и 60% из вас моложе 30 лет. Я немного этому завидую, но очень вас с этим поздравляю», — сказал 85-летний Берлускони.

По его словам, он завёл аккаунт в соцсетях для того, чтобы поговорить о проблемах страны и её будущем.

В следующем ролике Берлускони пообещал рассказать о политической программе партии «Вперёд, Италия».

Напомним, ближайшие выборы в Италии назначены на 25 сентября.