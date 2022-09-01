Нижний Новгород, , 23:39 — REGNUM В магазинах Нижнего Новгорода, несмотря на утверждения западных СМИ о голоде в России, дефицита продуктов не наблюдается, передает корреспондент ИА REGNUM.

Овощи Григорий Михайлов © ИА REGNUM

В местных магазинах можно купить продукты на любой вкус и кошелек: хлеб, молоко, овощи, мясо, рыбу, деликатесы, крупы, воду, соки, чай, кофе, алкоголь, кондитерские товары. По каждому из видов продуктов можно выбрать товары как минимум 3-5 разных производителей.

Молоко, кефир Григорий Михайлов © ИА REGNUM

В избытке бытовой химии, предметов личной гигиены.

Пустых полок, длинных очередей из голодных горожан в Нижнем Новгороде также нет.

Фотографии сделаны 1 сентября, в магазине, расположенном по адресу: Нижний Новгород, улица Пискунова 41.

Напомним, ранее в западных СМИ появились публикации о том, что в России из-за санкций Запада возник дефицит продовольствия. Некоторые, особенно сердобольные иностранцы даже шлют своим российским знакомым символические посылки с едой. Это помогает западной пропаганде убедить своих потребителей в том, что в России ещё хуже, чем в странах ЕС — с душем, едой, водой, электричеством и оплатой за них.

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