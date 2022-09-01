Йошкар-Ола, 1 сентября, 2022, 23:37 — ИА Регнум. В рамках исполнительного производства в конце мая бывший глава Марий Эл Леонид Маркелов и его совершеннолетний сын были выписаны из многоуровневой квартиры на Воскресенской набережной в Йошкар-Оле. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСИН.

Варвара Захарова ИА REGNUM Воскресенская набережная в Йошкар-Оле днем

В бывшей резиденции Маркелова было установлено принадлежавшее ему имущество, на 30 предметов домашнего обихода был составлен акт описи ареста. Имущество экс-главы республики будет передано на реализацию для погашения задолженности.

Поскольку резиденция должна отойти в пользу Межрегионального территориального управления федерального агентства по управлению государственным имуществом в Мордовии, Марий Эл, Чувашии и Пензенской области, сыну бывшего главы республики было направлено постановление о возбуждении исполнительного производства и дан срок на добровольное освобождение жилого помещения. В установленный законом срок решение суда исполнено не было, квартиру сын Маркелова не освободил, имущество не вывез. Судебным приставом-исполнителем вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора и установлении нового срока исполнения.

По истечении указанной даты в ходе исполнительных действий резиденцию освободили от имущества должников, а ключи передали представителю территориального управления Росимущества.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2021 года Маркелов был признан виновным в коррупции и осужден на 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 235 млн рублей.

С момента задержания Маркелова в апреле 2017 года по искам Генпрокуратуры было обращено в доход государства имущество бывшего чиновника на сумму около 3 млрд рублей.

В марте текущего года был обращен в доход государства участок в Йошкар-Оле на улице Машиностроителей, который оценивается в 48 млн рублей. Было установлено, что он приобретен на неподтверждённые доходы. Фактически же он был оформлен на подконтрольное бывшему главе республики юридическое лицо.

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