Энергодар, Украина, 1 сентября, 2022, 23:41 — ИА Регнум. Запорожская АЭС переведена на работу в аварийном режиме, сообщил 1 сентября глава военно-гражданской администрации города Энергодара Александр Волга в эфире телеканала РБК.

Запорожская АЭС

«Атомная электростанция в результате падения мощности по выходу электроэнергии переключилась в небольшой аварийный режим, пятый энергоблок на данный момент выведен из энергопитания, идёт перестройка, шестой энергоблок работает в штатном режиме», — рассказал Александр Волга.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября Запорожская АЭС подверглась артобстрелу со стороны ВСУ и была атакована группой диверсантов, высадившихся с катеров.