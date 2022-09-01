Вашингтон, , 23:35 — REGNUM Мир начинает уставать от проблем Киева и б. УССР. Об этом пишет журнал The American Conservative.

Польша и Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Ссылаясь на данные Кильского института мировой экономики (Германия), издание сообщает, что военная помощь ВСУ из европейских стран «с апреля идёт на снижение».

Отмечается также, что «возня» Запада вокруг б. УССР к концу 2022 года завершится, перейдя в стадию «рутины для глобальной повестки».

«Торговля Европы с Россией растёт и эта тенденция сохранится и дальше», — отмечается в статье.

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