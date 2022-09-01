Вашингтон, 1 сентября, 2022, 23:35 — ИА Регнум. Мир начинает уставать от проблем Киева и б. УССР. Об этом пишет журнал The American Conservative.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Польша и Украина

Ссылаясь на данные Кильского института мировой экономики (Германия), издание сообщает, что военная помощь ВСУ из европейских стран «с апреля идёт на снижение».

Отмечается также, что «возня» Запада вокруг б. УССР к концу 2022 года завершится, перейдя в стадию «рутины для глобальной повестки».

«Торговля Европы с Россией растёт и эта тенденция сохранится и дальше», — отмечается в статье.