Вашингтон, 1 сентября, 2022, 23:22 — ИА Регнум. Эксперты американского Института по изучению войны (ISW) пытаются выдумать оправдание провальной попытке наступления вооруженных формирований киевского режима в степях Херсонщины. ISW выпустил сегодня, 1 сентября, слабовменяемый материал о том, что провалившееся наступление киевского режима — это «на самом деле» такая хитрая тактика, которая нацелена на то, чтобы скрыть от противника направление главного удара.

Поражение

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Эксперты ISW пишут, что киевский режим давно понял, что у него нет сил для того, чтобы сокрушить российскую оборону в Херсонской области или на других участках фронта. Для этого нужны крупные механизированные соединения, а их у бандеровцев нет.

В связи с этим, по утверждению ISW, бандеровские формирования выработали свою тактику — на протяжении последних месяцев они старались создать благоприятные условия, пытаясь атаками вывести из строя наземные линии связи противника и его системы логистики.

Таким образом, войска киевского режима с помощью «кажущихся провальными» попыток наступления могут попытаться скрыть истинное направление готовящегося удара. В ISW отмечают, что, когда целью атакующей стороны является сокрытие направления прорыва, ей «следует дождаться, пока обороняющийся действительно переместит свои силы». Эксперты ISW поясняют, что если все вышеизложенное соответствует действительности, то стоит ожидать задержки между первоначальными маневрами и началом решающих операций.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, киевский режим предпринял попытку наступления в степях Херсонщины. Попытка эта с треском провалилась — бандеровские формирования понесли очень серьезные потери в живой силе и технике.

При этом даже ведущие западные СМИ пишут, что потери киевского режима из-за неудачного наступления под Херсоном — огромны. Из прифронтовых госпиталей приходит информация об очень большом количестве раненых. В Закарпатской области власти объявили траур, так как 128-я горноштурмовая бригада, сформированная в этом регионе и наступавшая под Херсоном, понесла катастрофические потери.