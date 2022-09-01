Пекин, , 23:43 — REGNUM Китайские космонавты (тэйкунавты) Чэнь Дун и Лю Ян успешно завершили выход в открытый космос для работ на внешней поверхности Национальной орбитальной станции КНР «Тяньгун», сообщает 1 сентября Управление программы пилотируемых полётов КНР (CMSA).

В космосе

Отмечено, что в открытом космосе они работали в течение шести часов. Станцию они покинули через шлюзовой отсек модуля «Вэньтянь» в 14:09 мск.

Космонавтами был смонтирован наружный насос экспериментального модуля «Вэньтянь», поднята панорамная камера, размещена на корпусе платформа для монтажных работ и проведены тренировки по противодействию чрезвычайным ситуациям.

«Выход в космос признан полностью успешным», — отметили в CMSA.

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