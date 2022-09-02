2 сентября 2022 | Время чтения 4 мин

В сети обсудили новый пародийный видеоклип Александра Гудкова, высмеивающий хит «Я русский» певца SHAMAN. Как на это отреагировали депутаты Госдумы РФ и какое отношение к клипу имеет команда «Вечернего Урганта»?

Иван Коновалов, , 13:59 — REGNUM Александра Гудкова я знаю прежде всего как неординарного комика из КВН заката нулевых. Шутки его никогда не тянули на какой-то высокий уровень юмора, интересных метафор и карикатур, напротив, его стоит причислить к переходному поколению комиков российского шоу-бизнеса, открывшего дверь пошлому и плоскому юмору на большие экраны. Его нахальная «узкая» эпопея в сфере юмора после ухода из КВН нашла прибежище у Ивана Урганта, а затем и в интернете.

Халс Франс. Паяц с лютней. 1666

Современный интернет — жестокая вещь. Популярным в нем становится тот, кто научился стирать рамки между серьезными темами и юмором, но если Евгений Баженов (BadComedian), взяв эту стратегию на вооружение, призывает аудиторию мыслить шире и глубже при просмотре кино, то деятельность Александра Гудкова потакает общей тенденции молодежи отмахиваться от серьезного поверхностными суждениями и шутками. Это и раньше проявлялось в его творчестве на канале «Чикен Карри», проекте команды телешоу «Вечерний Ургант», путем незамысловатых роликов с известными гостями и таких же ординарных в смысловой нагрузке музыкальных видеоклипов, которые якобы призваны «высмеять» массовую поп-культуру. Однако на этот раз команда «Вечернего Урганта» вызвалась пройтись по тонкому льду, выпустив пародийный клип на песню Ярослава Дронова (Shaman) «Я русский». Принцип пародийности прост — вывернуть песню наизнанку, заменив действующие лица или образы на абсурд. Так, вместо «русских» появились «узкие», которые защищают свою «узость», высмеивая на этом поприще патриотичный дух россиян. Как же это встретила общественность?

Сеть на фоне вопиющего поступка Гудкова, в социальных сетях которого закрепленными материалами висят псевдопацифистские призывы против СВО, разделилась на два лагеря: на поддержавших пародию и нашедших в ней антироссийские призывы. Под комментариями самого клипа люди, будто под копирку, в пародийной манере представляются «узкими».

«Все узкие понимают, как важен был нам этот глоток свежего воздуха, в наши узкие легкие! Как необходим этот вздох узкой грудью», — подыграл пользователь Aleksei Patenshikov.

«Я узкий, и мне повезло. Какая песня важная, в такое время, узкие всего мира — мы с вами», — не отстает пользователь Лев Мотора.

Но в социальной сети «Яндекс. Дзен» общественность не стала так послушно поддакивать нахальному юмору Гудкова. Напротив, пользователи восприняли это как оскорбление культуры.

«Вот есть сорняки в огороде, мешающие развиваться культуре. Как в прямом, так и переносном смысле. Вот какую цель преследовал Гудков, оскверняя не песни современных псевдопевцов, а песню «Я русский» парня с голосом?! Вот только один вопрос, на который хочется услышать ответ», — вопрошает пользователь под ником АЙГУЛЬ.

«Вот объясните, пожалуйста, — продолжает АЙГУЛЬ. — почему надо заниматься «вандализмом» культуры? Что в этом есть потрясающего? А, надо вернуть тех, кто не поет, а шепчет или орет, в трусах бегает, шизоидного смысла песни выкрикивает?! Это хорошо?! Это безумие и вандализм сознания людей».

Александра Гудков в КВН Цитата из Видео «КВН Федор Двинятин»

Нашлись пользователи, которые разочаровались в юмористических способностях Гудкова.

«Отвратительно. Пародии на такие песни делать нельзя! Смейся над чем попало, только не над этим. Гудков просто провалился», — резюмирует пользователь Нико Воронцов.

«Уже достаточно давно заметил — у всех наших записных юмористов куда-то вдруг подевалось их замечательное чувство юмора. Гудков-то, собственно, и раньше в этом смысле не очень блистал (мягко говоря), но послушать, что сейчас выдают Галкин, Лазарева — ну не смешно же просто», — комментирует пользователь Artur R.

К дискуссии о творчестве Гудкова присоединились и политики, подозревая комика в его причастии к антироссийской кампании отечественной либеральной общественности из творческих кругов.

«Против русского мира развернуты настоящие не только экономическая и политическая война, но и духовная, против русской культуры. Жалкое ничтожество кривляется, не обладая вокальными данными, с бессмысленным повторением бестолковых слов с намеком на оригинальность. Пошлая выходка, рассчитанная на оскорбление, — а по сути кретинизм и печальное зрелище, вызывающее отвращение от происходящего», — заявил депутат Государственной думы Сергей Соловьев.

«Замечу, что артист в отличие от Галкина, Макаревича и Гребенщикова живет в России и зарабатывает в ней сумасшедшие деньги. Телевидение, театр, фестивали, концерты — ему открыты все дороги. Но после такого надругательства не только и не столько над певцом Ярославом Дроновым и даже не над его песней, а над русским народом, оставаться всё по-прежнему не может. Я считаю, что Гудков должен принести русским извинения, либо окончательно порвать с Россией и умотать за границу, раз ему тут не нравится жить. Но усидеть на двух стульях мы ему не дадим», — подвел итог блогер и политолог Ярослав Белоусов.

Депутат Госдумы РФ Елена Драпеко нашла в поступке Гудкова исключительно самопиар на чужих заслугах: «Кто этот Гудков?! На чужой славе пиарится. Козел он, сам ничего не стоит, но других пародирует».