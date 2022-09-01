История вопроса

Ограничения на продажу алкоголя существуют во многих странах мира. Это связано с вредом алкоголя для здоровья, социальной опасностью людей, находящихся под действием алкоголя, в некоторых случаях – с религиозными соображениями.

В Российской Федерации ограничения на розничную продажу алкоголя установлены Федеральным законом от 22.11.1995 N 171-ФЗ. Он содержит ограничения по месту и времени торговли алкоголем, а также ограничение минимального возраста лиц, которым можно продавать алкоголь. Также существуют требования к помещениям, в которых можно продавать алкоголь. Субъекты федерации могут в установленном порядке ужесточать требования закона.

Алкогольными в России считаются напитки с содержанием спирта от 0,5% и более. Их можно продавать лицам не младше 18 лет, в спорных случаях продавец имеет право потребовать у покупателя документ, удостоверяющий возраст.

По закону, продажа алкогольной продукции должна прекращаться в 23:00, и начинаться не ранее 8:00 следующего дня. В некоторых субъектах федерации это требование ужесточено. Так, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области начинать торговлю алкоголем можно только с 11:00.

Законом установлены праздничные дни, в которые торговля алкоголем запрещена. Это день трезвости 11 сентября, день знаний 1 сентября, день защиты детей 1 июня и другие даты, связанные с детьми, молодёжью и семьёй. В некоторых регионах торговля алкоголем запрещена в соседствующие с ними дни календаря, а в Ульяновской области – даже во все выходные.

По месту торговли ограничения установлены на торговлю алкоголем в детских и медицинских организациях, в организациях культуры, на общественном транспорте, на военных объектах, в местах массового скопления людей и вблизи источников повышенной опасности. Торговые объекты, торгующие алкоголем, должны находиться не ближе 100 метров от детских учреждений.

Также запрещена нестационарная торговля алкоголем, торговля алкоголем в пластиковой таре и в помещениях, не соответствующих требованиям законодательства.

