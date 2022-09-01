Ижевск, 1 сентября, 2022, 23:10 — ИА Регнум. В Ижевске 1 сентября выявлено 12 нарушений правил продажи алкогольной продукции. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

kbatx Алкоголь

Рейд был проведен комиссией при участии сотрудников МВД по республике, Административной инспекции Ижевска, а также общественников.

Все выявленные факты нарушений были запротоколированы. Предпринимателей ждет штраф в размере от 20 до 40 тыс. рублей — для физических лиц, от 100 до 300 тыс. рублей — для юридических лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, в День знаний на всей территории республики традиционно действует запрет на продажу алкогольной продукции в учреждениях розничной торговли. Исключения составляют только организации общественного питания. При этом навынос купить в них алкоголь тоже нельзя.