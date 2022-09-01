Харьков, Бывш. УССР, 1 сентября 2022, 23:09 — REGNUM Около тысячи первоклассников сели за парты в Харьковской области, сообщили 1 сентября в пресс-службе главы военно-гражданской администрации региона.
Поздравляя школьников с Днём знаний, глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев сказал:
Торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний, прошли и в Ковшаровке, Купянске и других населённых пунктов освобождённых территорий. В Купянске линейку в целях безопасности провели в актовом зале.
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