Харьков, Бывш. УССР, , 23:09 — REGNUM Около тысячи первоклассников сели за парты в Харьковской области, сообщили 1 сентября в пресс-службе главы военно-гражданской администрации региона.

Григорий Васецкий. Первое сентября. 1960

Поздравляя школьников с Днём знаний, глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев сказал:

«Каких бы высот ни достигал человек, путь к ним начинается именно 1 сентября. Это фундамент для ваших будущих достижений. Перед вами открывается новый жизненный этап, полный удивительных открытий и интересных встреч. Пусть новый учебный год для всех станет интересным, продуктивным, полным важных достижений».

Торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний, прошли и в Ковшаровке, Купянске и других населённых пунктов освобождённых территорий. В Купянске линейку в целях безопасности провели в актовом зале.

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