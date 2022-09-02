2 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили слова главы МИД РФ о том, как Россия будет отвечать на «шенгенские стены» Евросоюза против российских граждан.

Елизавета Коробова, , 06:39 — REGNUM Заявление министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова о том, что России не стоит изолироваться и отвечать взаимностью, наказывая граждан европейских стран в ответ на решения властей Евросоюза по ограничению выдачи шенгенских виз гражданам РФ, стало поводом для дискуссии в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 1 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По словам главы Министерства иностранных дел России, Евросоюз сейчас активно выстраивает «шенгенские стены», но руководство нашей страны не намерено совершать зеркальные ошибки и вводить ограничения против обычных европейских граждан. Лавров считает, что «отвечать глупостью на глупость» — неправильное решение. Достаточно того, что в ответных санкционных списках России уже значатся «любимые персонажи» — устроители, организаторы и исполнители таких антироссийских санкций. Этим министр и предложил ограничиться.

«Да все мы понимаем, что Европа пытается сама себя лишить бабла от туристов наших. И хочется ей также перед Штатами выслужиться. И колется, ведь как же без денежек, но ничего с этим поделать не могут. Хозяин сказал, значит, надо делать так», — указывает Данил М.

Многие пользователи поддержали позицию главы российского внешнеполитического ведомства. Граждане считают, что Евросоюз и так в достаточной мере себя наказывает, теряя своё знаменитое на весь мир благополучие. Уже ближайшей зимой, уверены люди, униженная и ограбленная американцами Европа скажет России: «Прости».

Европа мерзнет Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Вот и правильно. Западное общество и так опустилось ниже плинтуса. Они там сами себя перегрызут скоро, надеюсь, уже этой зимой. Так что России даже не стоит прилагать усилий для их наказания. Сами себя накажут по полной программе», — уверен Анатолий М.

Некоторые же комментаторы выступили решительно за наказание, которому, по их мнению, подлежат граждане Евросоюза, поддержавшие приход к власти откровенных русофобов и предателей.

«А многие в России очень даже считают такое нужным. Кто привёл к власти в Европе русофобов? Не европейский ли народ?» — спрашивает Максим Ш.

«Хватит всех подряд жалеть. Они нас не жалели в 90-е. Они нас сейчас уничтожить хотят буквально. Зачем нам играть в поддавки, когда пора в глаз пробить зарвавшемуся европейцу?» — задаётся вопросом Елена Е.

Нашлись и те, кому оказалось глубоко наплевать на то, что происходит в Европе, потому как думать нужно о своём государстве и о народе внутри страны. Если кому-то взбрело в голову собрать чемоданы и отправиться в рассадник русофобии, будучи российским гражданином, то за такие садомазохистские наклонности руководство страны ответственность нести не должно.

«Да пусть запрещают для русских визы, вообще наплевать. Потому что русские люди в Европе не были в большинстве своём, потому что там нацистов начали поддерживать, и не собираются впредь в эту русофобскую гавань ехать», — поделился своим мнением Арман М.

Шенгенская виза © ИА REGNUM

Напомним, 1 сентября министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил на встрече со студентами и преподавателями МГИМО о том, что России не стоит изолироваться и отвечать взаимностью, наказывая граждан европейских стран в ответ на решения властей Евросоюза по ограничению выдачи шенгенских виз гражданам РФ.