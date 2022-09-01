Сантьяго, , 23:12 — REGNUM Группа неизвестных нанесла побои брату президента Чили Симону Боричу, сообщает 1 сентября радиостанция BioBioChile.

Граффити в Сантьяго. Чили Rafa Alves

Инцидент произошел недалеко от здания Университета Чили.

«Сегодня в середине дня группа людей напала и избила четырех членов нашего сообщества: Симона Борича… Франсиску Пальма, Хорхе Баэса и Рауля Роа», — цитирует радиостанция сообщение университета.

Пострадавшие были доставлены в больницу.

По информации радиостанции, полиция задержала троих нападавших. Причины драки пока не выяснены.

Читайте ранее в этом сюжете: Очевидцы сообщили о массовой драке в Краснодаре