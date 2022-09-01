Брат президента Чили избит группой неизвестных
Сантьяго, 1 сентября, 2022, 23:12 — ИА Регнум. Группа неизвестных нанесла побои брату президента Чили Симону Боричу, сообщает 1 сентября радиостанция BioBioChile.
Rafa Alves
Граффити в Сантьяго. Чили
Инцидент произошел недалеко от здания Университета Чили.
«Сегодня в середине дня группа людей напала и избила четырех членов нашего сообщества: Симона Борича… Франсиску Пальма, Хорхе Баэса и Рауля Роа», — цитирует радиостанция сообщение университета.
Пострадавшие были доставлены в больницу.
По информации радиостанции, полиция задержала троих нападавших. Причины драки пока не выяснены.