Харьков, Бывш. УССР, , 23:03 — REGNUM ВСУ в течение трех дней активно работают артиллерией на Харьковско-Изюмском участке фронта, но так и не переходят в наступление, отметил 1 сентября в своем телеграм-канале («Старше Эдды») военный журналист Герман Куликовский.

Харьков Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Ранее военкоры отмечали, что на этом участке фронта ВСУ сосредоточили значительные силы, что могло свидетельствовать о подготовке к попытке наступления.

«Скорее всего они бы уже начали наступление, если бы не огонь нашей артиллерии, удары воинов-ракетчиков и пилотов ВКС, которые ночью [31 августа] устроили настоящее светопреставление, нанеся удар по развёрнутым в атакующий порядок подразделениям [ВСУ]», — отметил эксперт.