Нью-Йорк, США, , 23:03 — REGNUM Заседание Совета Безопасности Организации Объединённых Наций по ситуации на территории бывшей УССР 22 сентября пройдёт на уровне министров иностранных дел. Об этом сегодня, 1 сентября, заявил постоянный представитель Франции при ООН Николя де Ривьер.

ООН Иван Шилов, ИА REGNUM

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«В четверг, 22 сентября, министр иностранных делФранциипроведет министерское заседание Совета Безопасности по Украине», — рассказал Ривьер.

На этом заседании будет детально обсуждаться ситуация на территории бывшей УССР. Предполагается, что киевский режим будет представлять министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, а Российскую Федерацию — глава МИД РФ Сергей Лавров.