Саранск, , 22:59 — REGNUM В Мордовии завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника ФКУ ИК-17 регионального управления ФСИН, который обвиняется в мелком взяточничестве и отмывании (легализации) денежных средств и иного имущества. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону.

Колония Дарья Антонова © ИА REGNUM

По данным следствия, в 2020 году экс-глава колонии получил взятку в размере 9,3 тыс. рублей за непривлечение осужденного к труду и непринятие мер по привлечению его к дисциплинарной ответственности. По договоренности осужденный за свой счет заказал в магазине и оплатил адресные папки. Путем ряда финансовых операций обвиняемый с привлечением средств исправительного учреждения легализовал взятку, отчитавшись за купленные папки. Полученные в кассе на покупку канцелярских товаров деньги он потратил на собственные нужды.

В 2021 году осужденный приобрел на личные средства мобильный телефон, телевизор, комплект спутникового телевидения в качестве взятки на общую сумму 66 тыс. рублей.

«В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Республике Мордовия и при содействии ОСБ УФСИН по республике противоправная деятельность фигуранта пресечена», — подчеркнули в управлении.

С утвержденным прокурором обвинительным заключением уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, в курганском городе Шадринске вынесен обвинительный приговор членам организованной преступной группы похитителей бюджетных денег под руководством бывшего заместителя начальника УМВД России по Курганской области. Судом и следствием установлено, что в 2012–2020 годах начальник ОМВД России по Шадринску, а с 2017 года он же в должности заместителя начальника УМВД России по Курганской области организовал и возглавил преступную группу по хищению бюджетных денег путём их присвоения из начисляемых сотрудникам шадринского отдела полиции денежного довольствия, премий и иных выплат.

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