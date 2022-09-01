Севастополь, 1 сентября, 2022, 23:36 — ИА Регнум. Полки магазинов Севастополя заполнены продуктами питания и другими товарами, вопреки сообщениям некоторых западных СМИ о якобы дефиците продовольствия в России. Об этом 1 сентября сообщил корреспондент ИА REGNUM, посетив супермаркеты города-героя Севастополя.

Хмурова Оксана. ИА Регнум Отдел молочной продукции

Так, корреспондент побывал в магазине «ПУД», расположенном на проспекте Генерала Острякова, 5А. Здесь имеются в наличие как товары длительного хранения, так и ежедневного потребления. Молочная, мясная продукция, консервы лежат на полках в большом ассортименте. Очередей и какого-либо ажиотажа в магазине не наблюдалось.

После этого был осмотрен супермаркет «Яблоко» на проспекте Генерала Острякова, 64, расположенный в ТЦ «Московский». Здесь наблюдалась та же картина: полное изобилие различных товаров на полках. При этом особенно порадовали цены на овощи. Так, картофель можно купить от 20,90 рубля за килограмм, морковь — от 14,49 за один кг, лук репчатый — 19,90 рубля.

В этом магазине представлены в большом ассортименте сыры, колбасы, охлажденная куриная продукция, бакалея и другие товары.

В некоторых западных СМИ публикуется информация, что якобы в России в результате введения санкций западными странами наблюдается дефицит продовольствия. При этом некоторые, особенно сердобольные иностранные граждане высылают российским знакомым символические посылки с продуктами питания. Так, западная пропаганда пытается убедить своих потребителей, что ситуация с едой, водой, электричеством и оплатой за них в России ещё хуже, чем в странах Евросоюза.