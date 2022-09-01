, 22:55 — REGNUM «Наступление» ВСУ на николаевском и криворожском направлении выдохлось ввиду понесенных потерь и упорного сопротивления ВС России, отметил 1 сентября в комментарии для телеграм-канала военкора Юрия Котенка военный эксперт Борис Рожин.

Ранее в министерстве обороны России сообщили, что при разгроме «наступления» ВСУ на николаево-криворожском и других направлениях за двое суток (29−30 августа) были уничтожены десятки единиц военной техники и более 1700 военнослужащих.

«Ни на одном из участков противнику не удалось добиться чего-либо, что позволило бы ему говорить о достижении хоть каких-то оперативных результатов. Даже с окружением Высокополья и Давыдова Брода не сложилось, не говоря уже о взятии Снегиревки или Благодатного», — отметил Рожин.

Вместе с тем можно предполагать, что в Киеве еще не до конца отказались от «амбициозных планов выжать нечто большее из своих наступательных потуг, нежели пара-тройка малозначимых сел, за которые была заплачена несоразмерная цена в людях и технике, которые специально собирались под это наступление в течение нескольких месяцев», и что ВСУ попробуют расширить свой плацдарм, добавил эксперт.