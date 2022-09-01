Дамаск, 1 сентября, 2022, 23:00 — ИА Регнум. Восемь истребителей F-16 ВВС Израиля нанесли ракетные и бомбовые удары по сирийским аэродромам в Алеппо и Дамаске, сообщил 1 сентября замначальника российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Олег Егоров.

Darwinek Сирия

По данным российских военных, удары были нанесены без захода в воздушное пространство Сирии.

«Восемь тактических истребителей F-16 ВВС Израиля без захода в воздушное пространство Сирии нанесли удары восемью управляемыми ракетами и восемью управляемыми авиабомбами по объектам аэродромов Нейраб (Алеппо) и Дювали (Дамаск)», — сказал Олег Егоров.

Он добавил, что при отражении удара силам ПВО Сирии удалось уничтожить три ракеты.

Согласно данным Центра по примирению, в результате удара были ранены пятеро сирийских военных, разрушен антенный пост сирийского ЗРК С-125 и повреждены два склада с военно-техническим имуществом.