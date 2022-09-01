Минск, , 23:40 — REGNUM Принято решение совместить системы оценки образования белорусских и российских выпускников школ. Об этом сообщил посол России в Белоруссии Борис Грызлов, передаëт агентство Sputnik Белоруссия.

Борис Грызлов Kremlin.ru

По его словам, у Белоруссии и России общее образовательное поле, которое позволяет россиянам учиться в Белоруссии, а белорусам — в России.

«В этом году белорусам было также предоставлено 1100 квот на бюджетные места [в российские вузы]. Думаю, что это число будет возрастать, потому что мы увеличиваем количество бюджетных мест, и у нас совмещаются системы оценки образования выпускников. Здесь, в Белоруссии, это централизованное тестирование, у нас — единый государственный экзамен. Приняли уже решение, как совместить результаты этих двух аттестаций. Так что можно свободнее будет поступать в Россию», — заявил Грызлов.

Посол добавил, что в следующем учебном году по квоте правительства РФ белорусским абитуриентам будет предоставлено 1300 бюджетных мест. Набором, как и сейчас, займëтся представительство Россотрудничества в Белоруссии.

Дипломат также проинформировал, что в новом учебном году в России будут учиться более 10 тысяч студентов из Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, в прошлом году Минобрнауки РФ разрешило поступать в российские вузы белорусским абитуриентам по результатам централизованного тестирования. Между тем возможность поступать по ЕГЭ и внутреннему экзамену осталась.