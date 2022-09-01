Нижний Новгород, , 22:48 — REGNUM Жители Нижегородской области больше не смогут привиться вакцинами «Спутник Лайт» и «КовиВак». Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Вакцина «Спутник Лайт» Пресс-служба администрации Ленобласти

В ведомстве отмечают, что эти препараты, предназначенные для профилактики коронавирусной инфекции, отсутствуют не только в Нижегородской области, но в других регионах России.

Также стало известно о том, что вакцину «КовиВак» сняли с производства, поэтому её больше не будут поставлять в нижегородские медучреждения.

Вместо вакцины «Спутника Лайт» взрослым нижегородцам рекомендуется прививаться первым компонентом «Спутника V», поскольку он полностью идентичен ей. Подростки могут вакцинироваться «Спутником М», который есть не во всех пунктах вакцинации, но его могут доставить в конкретное медицинское учреждение по запросу родителей.