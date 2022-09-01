Минск, 1 сентября, 2022, 23:27 — ИА Регнум. Белорусы стараются бюджетно собирать детей в школу и считают, что качество образования зависит в большей степени от самого ребенка, чем от учителя. Об этом говорится в исследовании Института социологии НАН Белоруссии.

Admoblkaluga.ru В школу

Почти половина опрошенных (44,7%) называют 1 сентября праздником для всех учащихся. Примерно каждый третий респондент (34,9%) считает, что его могут отмечать все граждане страны. В среднем для каждого четвертого это праздник родителей учеников (27,2%), первоклассников (24,2%), учителей (24,0%). Каждый десятый (9,9%) объявил День знаний праздником выпускников. А 3,1% опрошенных вообще никак его не отмечают.

Большинство считает, что качество образования зависит прежде всего от желания ребенка учиться (84,4%). Также отмечаются профессионализм педагогов (62,8%), стремление родителей дать ребенку образование (51,9%) и способности ребенка (41,4%).

Немного реже жители страны указывают, что качество образования детей зависит от возможности посещать бесплатные кружки и занятия по выбору (26,6%), уровня образования родителей (20,9%) и материального благополучия семьи (19,9%).

Согласно опросу более 2/3 белорусов (69,9%) положительно относятся к введению единого элемента школьной одежды для учреждений образования. Негативную оценку высказали 26,2%.