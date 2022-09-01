Приштина, Сербия, , 22:47 — REGNUM Президент Косово Вьоса Османи 1 сентября заявила, что власти заняты поиском приемлемого решения проблемы низких заработных плат педагогов, которые решили начать забастовку прямо в День знаний.

Вьоса Османи Kuvendi i Republikës së Kosovës

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик призвала педагогов немедленно прекратить забастовку во имя учеников, но признала важность улучшения положения учителей.

Османи подчеркнула решающую роль образования в формировании «суверенитета» Косово и национальном становлении албанцев, а также назвала образование «ключом к светлому будущему».

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