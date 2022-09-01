Приштина, Сербия, 1 сентября, 2022, 22:47 — ИА Регнум. Президент Косово Вьоса Османи 1 сентября заявила, что власти заняты поиском приемлемого решения проблемы низких заработных плат педагогов, которые решили начать забастовку прямо в День знаний.

Kuvendi i Republikës së Kosovës Вьоса Османи

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик призвала педагогов немедленно прекратить забастовку во имя учеников, но признала важность улучшения положения учителей.

Османи подчеркнула решающую роль образования в формировании «суверенитета» Косово и национальном становлении албанцев, а также назвала образование «ключом к светлому будущему».