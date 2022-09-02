2 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили идею президента Казахстана о том, чтобы провести внеочередные выборы главы государства и сократить срок его полномочий.

Светлана Рыбина, , 06:39 — REGNUM Заявление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о том, что он намерен провести осенью текущего года внеочередные президентские выборы и сократить срок своих полномочий, вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 1 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Казахстан Иван Шилов (c) ИА REGNUM

Токаев сообщил, что интересы государства он ставит превыше всего. Поэтому он готов пожертвовать даже сроком своего президентства. Но тут есть одно но. Условием для сокращения длительности своих полномочий Токаев назвал компенсацию в виде однократного срока правления на протяжении семи лет, хотя на сегодняшний момент политическая система Казахстана позволяет президенту избираться дважды, каждый раз на срок пять лет.

Такие необычные преобразования президентской системы Токаев планирует осуществить ради укрепления политической стабильности и устойчивости казахстанской модели общественного устройства. Кроме того, лидер Казахстана считает, что однократный семилетний срок президентства позволит значительно снизить риски монополизации власти.

«Токаев решил себе срок обнулить? А он уверен, что народ его поддержит? Пока что только раздор и русофобию Россия наблюдает на казахстанской земле», — указывает Нурсултан А.

Касым-Жомарт Токаев Akorda.kz

Многие пользователи в изрядной степени оказались озадачены предложением казахстанского президента. Мнения в интернет-сообществе сильно разделились. Некоторые комментаторы отметили, что два срока по пять лет — это, конечно же, больше, чем однократный длительностью семь, но ведь при прежней выборной системе «плохого» руководителя можно поменять на «хорошего» намного раньше.

«Один срок в семь лет? Ладно, Токаеву будет по кайфу, обнулится и ещё семь лет во власти сидеть будет. Но глобально для Казахстана что это изменит? Два срока на то и нужны, что если первые четыре года правитель проявил себя с плохой стороны, на второй срок ему уже пойти не надут», — пишет Павел С.

Другие же уверены, что не важно, сколько человек правит страной. Главное, чтобы делал он это в интересах народа и на благо государства.

«Какая разница, сколько лет правит государь, если он правит в интересах народа? Шило на мыло не меняют. А если глава правит не в интересах страны, то его незамедлительно надо убирать, невзирая ни на какие сроки полномочий», — считает Иван П.

Нашлись и те, кто сомневается, что такие преобразования хоть сколько-нибудь добавят Казахстану политической стабильности. Ведь вопрос не в сроках, а в конкретных действиях.

«Зачем это Токаеву сейчас? Западники таки надавили и ставят своего человека без всяких революций? Что-то новенькое в их репертуаре», — написал Сергей З.

«А хочет ли Россия ещё семь лет наблюдать в президентах Казахстана Токаева? После чудесного спасения его от смерти руками войск ОДКБ мы лишь сплошные проявления русофобии и пещерного национализма в Казахстане видим. Такие перспективы на ближайшие семь лет нас радовать не могут», — отмечает Михаил В.

Силы ОДКБ в Казахстане Министерство обороны Российской Федерации

Напомним, 1 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил в ходе своего послания к народу страны на совместном заседании палат парламента о намерении провести осенью текущего года внеочередные президентские выборы и сократить срок своих полномочий.