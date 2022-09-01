Симферополь, 1 сентября, 2022, 22:42 — ИА Регнум. Нынешний киевский режим больше никогда не будет контролировать территорию в границах бывшей УССР. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

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По словам Аксёнова, государственное образование на территории бывшей УССР, появившееся после распада Советского Союза, уже точно никогда не будет контролировать территории, доставшиеся ему в 1991 году. Вполне возможно, что этот режим будет полностью ликвидирован в ходе специальной военной операции.

При этом Аксёнов отметил, что те земли, которые останутся после капитуляции киевского режима, могут быть частично прибраны к рукам военным блоком НАТО.

«Конечно, они не оставят свою агрессивную политику», — подчеркнул Аксёнов.

То что будет не занято российскими войсками на момент капитуляции Киева, будет превращено в очередной враждебный России анклав.

«Уверен, что на оставшихся территориях они попытаются создать враждебный анклав для России, максимально постараются укрепить границы этих территорий и максимально попытаются продолжать создавать проблемы, дестабилизировать ситуацию, влиять на ход адаптации освобожденных территорий», — пояснил Аксёнов.

Если удастся добиться военной победы, то это будет первая часть демилитаризации бывшей УССР. Дальше нужно будет работать политическими методами, чтобы оставшаяся не подконтрольная России часть бывшей УССР не выросла в нового врага в более серьезном обличье.