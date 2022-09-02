Москва, , 21:13 — REGNUM Мурманская область получит 15 машин скорой помощи и 9 школьных автобусов. Поставку автомобилей скорой помощи обеспечит Минпромторг. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Скорая помощь Иван Шилов © ИА REGNUM

«Обновить парк автомобилей скорой помощи в течение 2021−2024 годов Правительству поручил Президент по итогам Послания Федеральному Собранию в 2021 году. При этом за счёт средств федерального бюджета должно быть закуплено ежегодно не менее 5 тыс. машин скорой помощи для сельских поселений в 2021—2023 годах. Вся техника должна быть российского производства», — указано в сообщении.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что до конца года в Иркутскую область поступит 18 автомобилей скорой помощи. Как сообщает телеграм-канал правительства региона, на закупку автомобилей из федерального бюджета выделили 6 млрд рублей.

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