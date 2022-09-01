Рим, 1 сентября, 2022, 22:39 — ИА Регнум. В числе пяти наиболее волнующих жителей Италии вопросов нет ни одного не экономического, таковы опубликованные 1 сентября итоги опроса Euromedia.

Иван Шилов ИА REGNUM Италия

Будущее правительство страны, по мнению респондентов, должно заниматься в первую очередь проблемой роста цен (47,4% голосов), роста тарифов (45,7%), рынка труда (40,5%), восстановления экономики (35,1%), энергетической безопасности страны (33,2%).

Досрочные парламентские выборы в Италии пройдут 25 сентября. Социологи полагают, что победу одержат правые партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони, а премьер-министром станет Мелони.

В 2022 году стоимость газа в Италии выросла вдвое (для бизнеса — в 8 раз), стоимость электричества — втрое (для предприятий — вшестеро), цена на бензин — в полтора раза (после временного снижения величины акцизов цена сократилось, и вместо потребителей потери легли на бюджет страны). Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−25% на основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет8%) продолжит расти. Эксперты мировых рейтинговых агентств и фондов прогнозируют трехкратный рост инфляции и полуторакратное замедление темпов роста ВВП. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета уже выделено более50млрд евро.