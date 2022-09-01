Витебск, Белоруссия, , 23:03 — REGNUM Жительницу Витебска Яну Пинчук, обвиняемую в Белоруссии по пяти статьям уголовного кодекса за руководство несколькими оппозиционными телеграм-каналами, экстрадировали из России в витебский СИЗО № 2. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Белоруссии.

Генеральная прокуратура Белоруссии (сс) Rakoon

В сообщении указано, что Генпрокуратура РФ удовлетворила запрос белорусской стороны о выдаче Яны Пинчук для привлечения к уголовной ответственности. 1 сентября ее доставили в Белоруссию.

Как сообщало ИА REGNUM, по версии следствия, Яна Пинчук с сентября 2020 года по ноябрь 2021 года администрировала телеграм-канал «Витебск 97%», публично призывая к захвату государственной власти и насильственному изменению конституционного строя Республики Белоруссия.