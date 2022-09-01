Эссен , Германия, 1 сентября, 2022, 22:38 — ИА Регнум. Войны с Россией нужно избежать, заявил 1 сентября германский федеральный канцлер Олаф Шольц.

Олаф Косинский Олаф Шольц

Комментируя события на территории б. УССР, где ВС РФ проводят спецоперацию по денацификации, глава германского правительства сказал, что Берлин «поддерживает» сторону Киева.

Однако при этом необходимо «избежать прямой конфронтации с Россией», войны России и НАТО никогда не должно произойти. Берлин, добавил Шольц, не намерен один иметь дело с Россией — только в тесном контакте с НАТО.