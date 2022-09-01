Приштина, Сербия, , 22:40 — REGNUM Глава профсоюза работников науки и образования Косово Рахман Яшарай 31 августа подтвердил намерение преподавателей бойкотировать занятия в связи с неудовлетворенностью уровнем оплаты труда.

1 сентября Алексей Колчин © ИА REGNUM

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, 1 сентября албанские школьники не смогли отметить день знаний из-за бойкота учителей.

Яшарай призвал учеников и их родителей проявить понимание и не отправлять учеников на линейки. При этом активист подчеркнул, что продолжительность забастовки будет зависеть от готовности правительства пойти навстречу педагогам и удовлетворить их требования.

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