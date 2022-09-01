Приштина, Сербия, 1 сентября, 2022, 22:40 — ИА Регнум. Глава профсоюза работников науки и образования Косово Рахман Яшарай 31 августа подтвердил намерение преподавателей бойкотировать занятия в связи с неудовлетворенностью уровнем оплаты труда.

Алексей Колчин ИА REGNUM 1 сентября

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, 1 сентября албанские школьники не смогли отметить День знаний из-за бойкота учителей.

Яшарай призвал учеников и их родителей проявить понимание и не отправлять учащихся на линейки. При этом активист подчеркнул, что продолжительность забастовки будет зависеть от готовности правительства пойти навстречу педагогам и удовлетворить их требования.