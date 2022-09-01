Йошкар-Ола, 1 сентября, 2022, 22:33 — ИА Регнум. Два лесных пожара ликвидировали в Марий Эл за минувшие сутки. Об этом сообщил в своем telegram-канале глава минприроды республики Алексей Киселев.

Пресс-служба управления МЧС по Нижегородской области Лесной пожар

Пожары были обнаружены накануне в ходе авиапатрулирования территории республики в Черноозерском участковом лесничестве Звениговского района. Один пожар был ликвидирован на площади 1,5 гектара, второй — 8,4 гектара.

Предположительно, оба возгорания произошли из-за грозы, которая была в республике накануне.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа в Марий Эл был ликвидирован лесной пожар в Юринском районе, который пришел в регион с территории Нижегородской области 15 августа. Локально в районе был объявлен режим ЧС. В настоящее время в регионе продолжается как наземное патрулирование опасных территорий, так и наблюдение за ситуацией в лесах в помощью беспилотника.