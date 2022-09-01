Милан, Италия, , 22:31 — REGNUM Правительство Италии должно немедленно приступить к применению экстренных мер по защите экономики и граждан в условиях резкого роста энерготарифов, заявил 1 сентября лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони.

Сильвио Берлускони European People's Party

Ранее с аналогичными заявлениями выступили и лидеры других партий правящей коалиции, в том числе глава леволибералов Энрико Летта и лидер «Лиги» Маттео Сальвини.

Наблюдатели полагают, что до выборов 25 сентября никаких решений принято не будет: правые, которые рассчитывают на победу, «помогут» гражданам уже в составе своего правительства, либералы же, в свою очередь, рассчитывают, что у правых ничего не получится, и это поможет росту рейтинга будущей оппозиции.

Досрочные парламентские выборы в Италии пройдут 25 сентября. Социологи полагают, что победу одержат правые партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони, а премьер-министром станет Мелони.

В 2022 году стоимость газа в Италии выросла вдвое (для бизнеса — в 8 раз), стоимость электричества — втрое (для предприятий — вшестеро), цена на бензин — в полтора раза (после временного снижения величины акцизов цена сократилось, и вместо потребителей потери легли на бюджет страны). Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−25% на основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет 8%) продолжит расти. Эксперты мировых рейтинговых агентств и фондов прогнозируют трехкратный рост инфляции и полуторакратное замедление темпов роста ВВП. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета уже выделено более 50 млрд евро.