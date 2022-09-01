Минск, , 23:12 — REGNUM Задержанный в Белоруссии православный священник Владислав Богомольников получил 14 суток ареста. Об этом сообщило издание «Зеркало».

Белоруссия Иван Шилов © ИА REGNUM

Провластные телеграм-каналы пишут, что Богомольникову может грозить уголовное преследование по ст. 361-1 УК РБ (Создание экстремистского формирования либо участие в нем). В случае если вина священника будет доказана, ему может грозить до семи лет лишения свободы.

Напомним, силовики задержали Владислава Богомольникова 31 августа. Богомольников — клирик прихода храма Богоявления Минска, заведующий Церковно-историческим музеем Белорусской Православной Церкви, член Епархиального суда Минской епархии. Священник неоднократно демонстрировал поддержку оппозиционеров, пытавшихся совершить госпереворот в Белоруссии в 2020 году.