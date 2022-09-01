Монтрёй, Франция, , 22:29 — REGNUM Ubisoft, вероятно, вынуждена была раньше времени официально анонсировать игру Assassin’s Creed Mirage из-за того, что в Сеть утекли изображения, имеющие отношение к проекту. Публикацию разработчик разместил 1 сентября на своей странице в соцсети.

Assassins Creed Иван Шилов © ИА REGNUM

Компания подтвердила, что действительно ведёт разработку этой игры после того, как 31 августа 2022 года неизвестные опубликовали постеры, на одном из котором изображена знакомая фигура в белом одеянии, а также логотип проекта. Ранее он был известен в Сети под кодовым названием Rift, по имеющейся информации, игра станет сюжетным продолжением Assassin’s Creed Valhalla.

Ранее известный журналист и инсайдер Джейсон Шрайер сообщил, что релиз Assassin’s Creed Mirage может состояться весной 2023 года. Ожидается, что геймерам предложат управлять действиями персонажа по имени Басим ибн Исхак, который был второстепенным героем в Assassin’s Creed Valhalla.

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