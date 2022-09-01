Монтрёй, Франция, 1 сентября, 2022, 22:29 — ИА Регнум. Ubisoft, вероятно, вынуждена была раньше времени официально анонсировать игру Assassin’s Creed Mirage из-за того, что в Сеть утекли изображения, имеющие отношение к проекту. Публикацию разработчик разместил 1 сентября на своей странице в соцсети.

Иван Шилов ИА REGNUM Assassins Creed

Компания подтвердила, что действительно ведёт разработку этой игры после того, как 31 августа 2022 года неизвестные опубликовали постеры, на одном из котором изображена знакомая фигура в белом одеянии, а также логотип проекта. Ранее он был известен в Сети под кодовым названием Rift, по имеющейся информации, игра станет сюжетным продолжением Assassin’s Creed Valhalla.

Ранее известный журналист и инсайдер Джейсон Шрайер сообщил, что релиз Assassin’s Creed Mirage может состояться весной 2023 года. Ожидается, что геймерам предложат управлять действиями персонажа по имени Басим ибн Исхак, который был второстепенным героем в Assassin’s Creed Valhalla.