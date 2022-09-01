Скопье, , 22:38 — REGNUM Последняя семья афганских беженцев, прибывшая на территорию Северной Македонии с целью получения временного убежища, покинула страну 31 августа.

Беженцы Pmm.org.pl

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, восемь членов семьи работника миссии НАТО в Афганистане Ахмадзаи покинули страну и улетели в США. Вылет их самолета прокомментировал глава МИД Северной Македонии Буяр Османи.

Всего Северная Македония предоставила убежище 68 афганцам, что Османи назвал доказательством лояльности страны НАТО.

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