Скопье, 1 сентября, 2022, 22:38 — ИА Регнум. Последняя семья афганских беженцев, прибывшая на территорию Северной Македонии с целью получения временного убежища, покинула страну 31 августа.

Pmm.org.pl Беженцы

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, восемь членов семьи работника миссии НАТО в Афганистане Ахмадзаи покинули страну и улетели в США. Вылет их самолета прокомментировал глава МИД Северной Македонии Буяр Османи.

Всего Северная Македония предоставила убежище 68 афганцам, что Османи назвал доказательством лояльности страны НАТО.