Все беженцы из Афганистана покинули Северную Македонию
Скопье, 1 сентября, 2022, 22:38 — ИА Регнум. Последняя семья афганских беженцев, прибывшая на территорию Северной Македонии с целью получения временного убежища, покинула страну 31 августа.
Pmm.org.pl
Беженцы
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, восемь членов семьи работника миссии НАТО в Афганистане Ахмадзаи покинули страну и улетели в США. Вылет их самолета прокомментировал глава МИД Северной Македонии Буяр Османи.
Всего Северная Македония предоставила убежище 68 афганцам, что Османи назвал доказательством лояльности страны НАТО.