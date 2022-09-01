Стамбул, Турция, 1 сентября, 2022, 22:29 — ИА Регнум. Судно, направлявшееся в Турцию с территории бывшей УССР, парализовало движение в Босфорском проливе, который теперь закрыт для судоходства, сообщает 1 сентября береговая охрана Турции на своей странице в Twitter.

Interiot Проливы Босфор и Дарданеллы (обозначены красным и жёлтым цветом соответственно)

По их данным, 173-метровое судно Lade Zehma село на мель из-за неисправности рулевых механизмов.

«Движение судов в Стамбульском (Босфорском) проливе приостановлено», — сообщает береговая охрана.

Уточняется, что на помощь судну направлены пять буксиров и два катера.